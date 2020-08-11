Раритетная запись выступления группы «Зоопарк» готовится к выходу

Кушнир признался, что нашел запись группы во время работы над книгой о Майке Науменко. Это запись концерта «Зоопарка» на презентации картины «АССА» весной 1988 года в ДК МЭЛЗ.

«Я увидел, что они там чудо как хороши, запись пристойная, „золотой“ состав группы, чувствуется драйв, „рок-н-ролльный воздух опохмела“, реплики между песнями хорошие, три выхода на бис», — поделился журналист.

По его словам, он сделал несколько десятков звонков и благодаря этому работа над реставрацией пластинки практически подошла к концу. В частности, Кушнир связался со своими приятелями в музыкальном издательстве «Выход», которые занимаются наследием Майка Науменко.

«Сейчас, если повезет, то к 27 августа, ко дню памяти Майка, мы постараемся сделать открытую презентацию в Московском доме книги. Будет интересно, я обещаю», — добавил журналист.

Ранее стало известно, что музыкант Нил Янг засудит штаб Дональда Трампа за использование его песен на митингах.

«Представьте, что вы чувствуете, когда слышите Rockin 'in the Free World после выступления президента, как будто это его музыкальная тема», — написал артист.