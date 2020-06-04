    04 июня 2020, 21:08

    Ранее неизвестный рассказ Хемингуэя появился в печати

    Артур Блянихов

    В американском журнале The New Yorker появился ранее неизвестный рассказ классика мировой литературы Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщил портал News.ru.

    По данным издания, рассказ получил название Pursuit As Happiness («Погоня как счастье»). Главный герой произведения Эрнест Хемингуэй пытается поймать огромного марлина вместе со своими друзьями.

    Сюжет рассказа перекликается с событиями самой известной повести писателя «Старик и море». Уточняется, что внук писателя Шон Хемингуэй обнаружил рукопись с рассказом в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

    В начале мая автор поттерианы Джоан Роулинг пожертвовала один миллион фунтов стерлингов на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.

    «Сегодня (второе мая — прим. ред.) 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность один миллион фунтов стерлингов», — написала она в Twitter.