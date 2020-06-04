Ранее неизвестный рассказ Хемингуэя появился в печати

По данным издания, рассказ получил название Pursuit As Happiness («Погоня как счастье»). Главный герой произведения Эрнест Хемингуэй пытается поймать огромного марлина вместе со своими друзьями.

Сюжет рассказа перекликается с событиями самой известной повести писателя «Старик и море». Уточняется, что внук писателя Шон Хемингуэй обнаружил рукопись с рассказом в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

В начале мая автор поттерианы Джоан Роулинг пожертвовала один миллион фунтов стерлингов на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.

«Сегодня (второе мая — прим. ред.) 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность один миллион фунтов стерлингов», — написала она в Twitter.