Культура 27 декабря 2023, 18:37 РАМТ отменил спектакли по книгам Акунина РАМТ убрал из репертуара спектакли по произведениям писателя Акунина РИА «Новости»

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Постановки, основанные на произведениях писателя Бориса Акунина*, исключили из текущего репертуара Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе учреждения.

«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина. Это „Фандорин“, „Инь и Ян“, Белая и Черная версии», — сказала пресс-атташе.

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Писатель стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России в начале декабря. Его также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После возбуждения дела против Акунина в издательстве «Захаров», которое выпускало его книги с 1990-х, прошли обыски. Позже сотрудники Следственного комитета приступили к изъятию тиражей его книг. Работников издательства стали проверять на наличие связей с писателем и предостерегли от дальнейшего сотрудничества с ним.