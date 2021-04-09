Rage Against the Machine вновь отложили свой тур
Воссоединение знаменитой группы Rage Against the Machine снова отложили. Из их совместного заявление ясно, что тур начнется следующей весной. Об этом рассказала «Национальная служба новостей».
«Ваши билеты будут действительны в новые даты. Любой, кто хочет вернуть деньги, может сделать это в месте покупки в течение 30 дней. Увидимся в следующем году», — рассказали музыканты.
Изначально тур должен был пройти еще в марте 2020 года, однако все планы изменила пандемия, которая перенесла все события на целый год. Тогда же не случилось выступление Rage Against the Machine в рамках Coachella 2020, где команда должна была звучать в числе хэдлайнеров. Данный фестиваль не состоится и в этом году.