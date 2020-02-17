Радио «Комсомольская правда» отметило день рождения
Впервые круглосуточная информационно-разговорная радиостанция «Комсомольская правда» начала вещание 16 февраля 2009 года. Первый выпуск новостей вышел 11 лет назад. Об этом сообщило Радио Комсомольская правда.
Сейчас у федеральной сети Радио КП есть 63 передатчика, которые покрывают порядка 400 населенных пунктов России. А в прошлом году радиостанция появилась в интернете на сайте radiokp.ru. Там, помимо новостей, информационных и тематических публикаций, появляются подкасты, видеотрансляции из студии и текстовые версии передач.
В 2019 году на станции появились новые ведущие: журналисты Тина Канделаки и Олег Кашин, публицист Сергей Мардан, телеведущая Надана Фридрихсон, политолог и историк Николай Платошкин депутат и бывший боксер Николай Валуев.
В феврале этого года на Комсомольской правде количество отечественной гитарной рок-музыки в эфире увеличилось на 40%.