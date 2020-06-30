Радио JAZZ покажет спектакли онлайн

В программе «Летний калейдоскоп» примут участие многие российские театры. Среди них первый городской театр Липецка, петербургский Молодежный театр на Фонтанке, театры кукол из Белгорода, Мурманска, Нерюнгри и Екатеринбурга, московский Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева.

Зрители смогут увидеть постановки по романам Мигеля де Сервантеса и Джонатана Свифта, драмам Гоголя и Булгакова, кукольные спектакли по мотивам сказок.