Культура 07 декабря 2023, 11:18 Работы выдающихся живописцев представят на выставке в Москве 7 декабря Выставка мастеров русского пейзажа пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Выставка «В деревне и окрест» пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря. Там можно будет увидеть работы заслуженного художника России Татьяны Бусыревой и картины мастеров русского пейзажа Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова и многих других. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Цель выставки — познакомить зрителей с художниками, в чьи работах видны патриотизм и любовь к родине. На экспозиции покажут творения авторов, которые причислены к классической русской реалистической школе живописи.

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«Русская живописная школа во всех ее проявлениях, в великих именах, объединениях есть и отражение, и одна из основ русской духовности», — поделился один из участников выставки, живописец Вячеслав Плотников.

В картинах живописца Алексея Гарина гости смогут увидеть радость от осмысления мира и воодушевление от гармонии изображенной природы. А пейзажи Леонида Милованова позволят погрузиться в одухотворенность естества России.

Заслуженный художник Татьяна Бусырева — независимый последователь русской гуманистической традиции. При всей эмоциональной сложности образной структуры ее работы стройные и искренние.

Выдающийся живописец Олег Молчанов — один из ведущих мастеров русской пейзажной живописи современности. Писатель Валентин Распутин отзывался об его искусстве как о чистой, доброй, спокойной и располагающей к размышлению истине.

Среди мастеров выставки будут работы автора, не получившего специального образования, — Владимира Маслова. Художник придумал свой собственный экспрессивный язык, описав патриархальное бытование русской деревни и русской провинции.

Художник Сергей Сергеев выбрал стиль в жанрах пейзажа природы, натюрморта и портрета. В его произведениях можно прочувствовать атмосферу радости и света.

Также работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве.