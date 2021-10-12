Работы российского стрит-арт-художника продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке

Работы стрит-арт-художника из Екатеринбурга Владимира Абиха продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Три изображения из серии «Поток-4» купили за 4410 долларов (около 317 тысяч рублей).

Размер каждой из трех работы — 100 на 54 сантиметра. Все изображения не тиражные и были выполнены в единственном экземпляре, сообщил Е1.ru.

По словам художника, проект «Поток-4» был посвящен ускорению информационного потока. Для создания картин Абих использовал технику лентикулярной печати. На них он запечатлел анимацию смены экрана соцсетей во время скроллинга.

«Информация превращается в сплошную мешанину из разных слов и образов и перестает нести какую-либо конкретику, становится абстракцией. Четвертая часть этой серии посвящена граффити и уличному искусству», — пояснил он у себя в Instagram.

Абих родился в Екатеринбурге, позже переехал в Санкт-Петербург. Его пять раз номинировали на премию Сергея Курехина. Художник принимал участие в триеннале российского современного искусства в музее «Гараж», Уральской индустриальной биеннале современного искусства и многих других выставках современного искусства.