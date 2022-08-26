Работы по восстановлению черепицы Федоровского городка завершились в Царском селе

Сотрудники реставрационной мастерской «АртКорпус» рассказали журналистам «Петербургского дневника» о том, как проходили работы по восстановлению керамической черепицы Федоровского городка в Царском селе.

По их словам, реставрация сохранившихся исторических интерьеров и экстерьеров зданий — искусство высшей пробы. Особенно это касается работ, связанных с керамикой.

Для того, чтобы новые изделия не отличались от старых образцов, мастерам приходится не столько разгадывать секреты умельцев прошлого, сколько учиться смотреть на мир их глазами.

«Керамика — это такая сложная история, где очень важны и цветоощущение художника, и соблюдение химических процессов, и знание физики высоких температур, но без какого-то наития все это может оказаться бесполезным. Кажется, что ты уже приблизился к оригиналу, еще чуть-чуть и… И на то, чтобы сделать последний шажок, могут уйти месяцы напряженной работы, пока тебя, что называется, не осенит», — рассказала руководитель цеха керамики мастерской «АртКорпус» Наталья Лашхия.

Она отметила, что сохранившиеся пластины были в плохом состоянии. На многих из них облупилась глянцевая глазурь, имевшая очень специфический цвет.

Для поиска нужного цвета Наталье понадобилось около полугода. Также сложности заключались в том, что подрядчик поручил «АртКорпусу» изготовить все необходимое количество черепицы — а это около 40 000 пластин.