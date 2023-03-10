Культура 10 марта 2023, 22:48 Работы по реставрации музея-панорамы обороны стартовали в Севастополе

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Реставрация музея-панорамы обороны во время Крымской войны стартовала в Севастополе. Об этом сообщило ОТР.

Специалисты планируют установить в здании новую кровлю, а также систему кондиционирования. Кроме того, там планируют увеличить прочность стен. Также там повесят защитную бумагу, чтобы уберечь красочный слой от воздействия пыли, написал RT.

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Реставрационные работы планируют завершить в 2025 году. Тогда музей сможет принять новых посетителей.

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