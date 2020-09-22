Работавший с Мартином Скорсезе кинооператор умер в возрасте 84 лет

«Прощай, любовь всей моей жизни», — процитировала вдову оператора «Газета.ру».

Причина смерти мужчины в настоящий момент неизвестна.

Чэпмен начал свою карьеру в 1965 году. Тогда она работал ассистентом на съемках фильма «Кто убил плюшевого медведя». В последний раз он работал над кинолентой «Мост в Терабитию» в 2006 году. После того оператор ушел на пенсию. В годы активности его два раза номинировали на награду «Оскар».