Работавший с Мартином Скорсезе кинооператор умер в возрасте 84 лет
Американский кинооператор Майкл Чэпмен, который участвовал в создании фильмов «Таксист» и «Бешеный бык» с режиссером Мартином Скорсезе, умер на 85-м году жизни в воскресенье, 20 сентября, пишет сайт «Политика сегодня».
«Прощай, любовь всей моей жизни», — процитировала вдову оператора «Газета.ру».
Причина смерти мужчины в настоящий момент неизвестна.
Чэпмен начал свою карьеру в 1965 году. Тогда она работал ассистентом на съемках фильма «Кто убил плюшевого медведя». В последний раз он работал над кинолентой «Мост в Терабитию» в 2006 году. После того оператор ушел на пенсию. В годы активности его два раза номинировали на награду «Оскар».