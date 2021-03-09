Министр культуры рассказала, как будет работать театральная биржа

На базе драмтеатра имени Волкова в Ярославле откроется театральная биржа для молодых актеров. Это будет фестиваль дипломных спектаклей, на который съедутся руководители региональных театров, теле- и кинопродюсеры, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Театральная биржа или ярмарка будет проходить во время фестиваля «Будущее театральной России», сообщал Минкульт в феврале. Фестиваль проводят ежегодно в Волковском театре.

По словам Любимовой, дипломные спектакли покажут выпускники столичных театральных вузов, а также училищ из Нижнего Новгорода, Воронежа, Саратова и других городов.

«Результатом недельной работы должна стать профессиональная актерская база. Также каждого участника сфотографируют, создадут портфолио», — уточнила она в разговоре с «Известиями».

Также Любимова сообщила, что министерство не планирует возрождать практику распределения в театры, существовавшую при СССР.

«Отправлять выпускников в театры насильно и вообще участвовать в какой-либо репертуарной политике театров министерство культуры не должно», — отметила министр.