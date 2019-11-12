  • Новый стриминговый сервис Disney+ перестал работать сразу после запуска

    12 ноября 2019, 18:27

    Андрей Иванов

    Долгожданный сервис Disney+ запустили 12 ноября. Что-то пошло не так и онлайн-платформа практически сразу сломалась. Тысячи пользователей не могут авторизоваться или посмотреть трансляцию.Об этом сообщил портал Downdetector.
    Новый стриминговый сервис Disney+ перестал работать сразу после запуска

    Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

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    По данным ресурса, который следит за работой приложений, сайтов и всевозможных платформ в Сети, проблемы в основном у жителей восточной части США. Disney+ также сломался и в Нидерландах. Посмотреть трансляции сервиса также пока не могут жители Лос-Анджелеса, Солт-Лейк-Сити, Денвера, Далласа и Хьюстона.

    Сервис запустили в 14:00 по московскому времени. Пока он доступен только жителям США, Канады и Голландии. На платформе доступны мультфильм студии Disney, Pixar, а также фильмы от Marvel, «Звездные войны» и проекты National Geographic. Подписка на месяц стоит 6,99 доллара.

    Ранее стало известно, что подписчики сервиса смогут посмотреть вырезанную из последней части «Мстителей» сцену, в которой Тони Старк — он же Железный человек — после своей гибели встречает повзрослевшую дочь Морган.