Новый стриминговый сервис Disney+ перестал работать сразу после запуска

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети Подробнее

По данным ресурса, который следит за работой приложений, сайтов и всевозможных платформ в Сети, проблемы в основном у жителей восточной части США. Disney+ также сломался и в Нидерландах. Посмотреть трансляции сервиса также пока не могут жители Лос-Анджелеса, Солт-Лейк-Сити, Денвера, Далласа и Хьюстона.

Сервис запустили в 14:00 по московскому времени. Пока он доступен только жителям США, Канады и Голландии. На платформе доступны мультфильм студии Disney, Pixar, а также фильмы от Marvel, «Звездные войны» и проекты National Geographic. Подписка на месяц стоит 6,99 доллара.

Ранее стало известно, что подписчики сервиса смогут посмотреть вырезанную из последней части «Мстителей» сцену, в которой Тони Старк — он же Железный человек — после своей гибели встречает повзрослевшую дочь Морган.