Эксклюзив 25 февраля 2023, 17:48 «Работать с ней было удивительно интересно». Бывший худрук Театра Гоголя — о Светлане Брагарник Экс-худрук Театра Гоголя Яшин: работа с актрисой Брагарник была легкой и очень интересной РИА «Новости»

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Работать с актрисой Светланой Брагарник было «удивительно интересно», вспомнил в беседе с «360» Сергей Яшин, который был художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя с 1987 по 2012 год. Брагарник играла почти во всех его спектаклях, причем главные роли.

«Уход Светланы Михайловны — большая потеря, я искренне переживаю. Многие годы мы творчески были связаны с ней, и общение с ней как с замечательной артисткой и как удивительным человеком, конечно, было радостью», — печально признался Сергей Яшин.

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Он добавил, что Брагарник была легкой на подъем и с радостью откликалась на самые разные творческие предложения.

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Народная артистка России, актриса театра и кино Светлана Брагарник умерла сегодня. Ей было 78 лет. В Театре Гоголя она трудилась с 1972 года.

Брагарник — обладательница множества наград. Получила приз за лучшую женскую роль фестиваля «Кинотавр» за роль Анны Павловны в фильме Виктора Аристова «Сатана». Сыграв директора школы в фильме Кирила Серебренникова «Ученик», стала лауреатом театральной премии «Золотая Лира» и премии ассоциации кинокритиков «Белый слон». Кроме того, актриса — кавалер ордена Дружбы и ордена «Знак Почета».