Рабочие приступят к реставрации дома Лермонтова в Петербурге этой осенью

Архитектурная мастерская «Б2» по руководством архитектора Феликса Буянова создаст проект реконструкции здания на Садовой улице в доме № 61, в котором жил писатель Михаил Лермонтов. К реставрационным работам могут приступить уже этой осенью, написал «Петербургский дневник».

«Пока проект реконструкции дома на государственную экспертизу не поступил. Скорее всего, передача документации состоится в августе–сентябре этого года. Сейчас завершается разработка историко-культурной экспертизы проектной документации. Ремонтно-реставрационные работы в здании могут начаться уже осенью», — отметил Буянов.

Михаил Лермонтов поселился в доме на Садовой в 1836 году. Здесь же он написал свое известное стихотворение «Смерть поэта».

В здании планируют создать музей-квартиру поэта, в которую будет вести парадная лестница. Попасть в музей можно будет через отдельный вход со стороны Садовой улицы.