QR-коды и навигационные устройства появятся на Пискаревском мемориальном кладбище

Он рассказал, что это место собираются сделать более комфортным для индивидуального посещения. Для этого предполагают задействовать QR-коды и разные навигационные устройства, чтобы посетителям было комфортно посмотреть место, используя свой смартфон.

«Современные технологии помогут найти общий язык с молодежью. Благодаря их использованию мы сможем донести интересную информацию, материалы, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе с историей Пискаревского мемориала», — считает Панкевич.

Также он рассказал, что проект по развитию мемориала может занять от трех до пяти лет. Его основные задачи: патриотическое воспитание молодежи, внедрение цифровых технологий, развитие интернет-ресурсов и создание современного сайта, развитие социальных сетей учреждения.