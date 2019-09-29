Путина и Трампа покажут в шоу «Куклы»

В пилотной серии покажут куклу, похожую на Путина, а также перед зрителями выступит загорелый «Трамп» с белыми кругами под глазами. Кроме того, в пилотной серии появится герцогиня Сассекская Меган Маркл в блестящем топе с надписью «Принцесса». Кроме того, зрители увидят рэпера Канье Уэста и основателя Facebook Марка Цукерберга.

По словам одного из создателей шоу, программу представляется собой «сатирой на службе у общества».

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Пилотную серию уже сняли. Теперь продюсеры шоу ведут переговоры с американскими компаниями, чтобы заинтересовать британским проектом граждан США.

Впервые кукольное шоу вышло на экраны в Англии в 1984 году, его транслировали до 1996-го. Тогда в сериях показывали в основном только британских политиков. За 12 лет создатели высмеяли основную часть министров из кабинета Маргарет Тэтчер. Кроме того, в шоу представили карикатуру на последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Аудитория программы на пике ее популярности достигала 15 миллионов человек.