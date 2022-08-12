В России учредили новый праздник — День российской анимации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, который опубликовали на сайте правовой информации.

Указ вступил в силу в день подписания (12 августа).

Отмечать новый праздник будут 8 апреля.

«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», — сказано в указе.

Именно в этот день в 1912 году (по старому стилю — 26 марта) состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» — одного из первых анимационных фильмов в истории России.

В июле на 102-м году жизни скончался советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. Он известен как «отец» Чебурашки, Шапокляк, котенка по имени Гав, Удава из «38 попугаев».