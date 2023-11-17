Культура 17 ноября 2023, 19:14 Путин раскритиковал политиков, запрещающих общение деятелям культуры Путин раскритиковал тех, кто запрещает общение деятелям культуры из разных стран pxhere.com

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Те, кто пытается запретить общение деятелям культуры из разных стран, «ненормальные люди» и «просто придурки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге.

«Они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди», — подчеркнул Путин.

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Президент отметил, что те, кто решил отгородиться от России, сами себя обкрадывают. По его словам, у РФ нет конфликта с европейским обществом, а лишь сложные времена с западными элитами.

Политика «отмены России» со стороны Европы и США носит расистский и неоколониальный характер, заявил Путин. Он подчеркнул, что эти страны заработали свои богатства на несправедливости, рабстве и колониализме.