Путин присвоил Ангелине Вовк, Сергею Жилину и Игорю Николаеву звания народных артистов

Президент России Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России телеведущей Ангелине Вовк, музыканту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву. Указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.

Как отмечается в документе, подписанном 27 декабря, Вовк, Жилин и Николаев удостоены звания «за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ангелина Вовк — телеведущая, заведующая кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры. Сергей Жилин — дирижер и глава структурного подразделения оркестра «Фонограф». Среди заслуг Игоря Николаева отмечается, что он является композитором, певцом, членом Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Кроме того, тем же указом президент объявил о награждении орденом Дружбы бизнесмена и мецената Патоха Шодиева. Орден Александра Невского получит ректор РАНХиГС Владимир Мау за большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов.