Путин поздравил Василия Ливанова с 85-летием

«Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное, искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений», — говорится в телеграмме.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. Он окончил Театральное училище имени Щукина и Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР. Актер сыграл в более чем 40 фильмах. Наиболее популярные из них — «Звезда пленительного счастья», «Ярославна, королева Франции». Известность не только на весь Советский Союз, но и во всем мире артисту принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по детективным произведениям Артура Конан Дойля.

Кроме того, Ливанов много времени посвятил озвучиванию персонажей мультфильмов. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из «38 попугаев», Громозека из «Тайны третьей планеты», Бармалей из истории про Айболита

За большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность Ливанов удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. А за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства он получил орден Почета. Звание народного артиста РСФСР актеру присвоили 18 апреля 1988 года.