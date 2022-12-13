Важное 13 декабря 2022, 10:52 Путин поручил восстановить музеи Донбасса Президент России Путин поручил восстановить музеи ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины РИА «Новости»

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Музеи на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей необходимо восстановить. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать вместе с Российским историческим обществом такую программу, сообщили на сайте Кремля.

Этот вопрос он обсудил на встрече с историками и представителями традиционных религий России 4 ноября. Владимир Путин поручил правительству с органами исполнительной власти новых регионов и Российским историческим обществом разработать комплекс мер, утвердить его и добиться поэтапной реализации. Им предстоит восстановить разрушенные и отремонтировать поврежденные здания, модернизировать технологическое оборудование, хранилища историко-­краеведческих и военно-исторических музеев, создать в них современные экспозиции. Отчитаться о проделанной работе глава государства поручил до 1 сентября 2023 года, а потом ежегодно.

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Президент России также поручил включить запорожский историко­-археологический музей-заповедник «Каменная могила» в Государственный историко-­археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в качестве филиала.

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