Путин поручил увеличить господдержку кинодебютов
Дополнительные средства могут направить авторам, которые являются выпускниками государственных специализированных вузов. Их выделят на создание игровых, документальных и анимационных фильмов, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объема субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных фильмов <…> независимо от их метража», — отмечено в материалах по итогам встречи Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.
Претендовать на финансирование проекта государствам бывшие студенты смогут в течение пяти лет после получения образования.
Ответственным за выполнение задачи президент назначил премьер-министра Дмитрия Медведева. Первый отчет о проделанной работе глава государства ждет до 30 марта. Далее он должен стать ежегодным.