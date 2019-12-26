Путин поручил увеличить господдержку кинодебютов

С 2020 года в РФ планируют увеличить объем субсидий, направленных на поддержку кинодебютов. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Дополнительные средства могут направить авторам, которые являются выпускниками государственных специализированных вузов. Их выделят на создание игровых, документальных и анимационных фильмов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объема субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных фильмов <…> независимо от их метража», — отмечено в материалах по итогам встречи Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.

Претендовать на финансирование проекта государствам бывшие студенты смогут в течение пяти лет после получения образования.

Ответственным за выполнение задачи президент назначил премьер-министра Дмитрия Медведева. Первый отчет о проделанной работе глава государства ждет до 30 марта. Далее он должен стать ежегодным.