Культура 16 января 2024, 19:36 Путин попросил продлить работу выставки «Россия» на ВДНХ Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» на летний период РИА «Новости»

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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ нужно продлить хотя бы на летний период. Такое предложение президент Владимир Путин озвучил в ходе встречи с главами муниципальных образований из различных регионов.

«Свыше 4 миллионов человек уже посетили выставку, она удалась. Жалко, конечно, что она закончится. <…> Я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период», — сказал он.

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Путин выразил уверенность, что этот шаг позволит побывать на выставке большему количеству людей, которые приезжают летом в Москву.

«Выставка „Россия“ — это удачный эксперимент. Нам хотелось показать, что было сделано за последние десятилетия. Как развивалась страна, какие задачи решала, что получилось. В целом, наша с вами общая работа привела вот к таким результатам», — добавил глава государства.

Форум «Россия» стал местом притяжения москвичей и гостей столицы. Выставка продолжала работать и в новогодние праздники. В канун Нового года, 31 декабря, ее посетили более 120 тысяч человек.