Путин пообещал помочь в борьбе с интернет-пиратами

Министр пояснил, что по аналогии с прозрачной системой показа фильмов в кинотеатрах в его ведомстве готовы сделать аналог для легальных интернет-ресурсов. Это позволит авторам получить информацию о том, сколько раз и где показали его работу и какие авторские отчисления ему за это полагаются. Препятствие для работы этой системы только одно — нелегальные сайты.

Информация о господдержке российского кино станет открытой Подробнее

«Пока есть пиратство, она работать не будет», — заявил Мединский. По его словам, рынок российского стримингового кино никогда не сможет стать на ноги, если копии картин продолжат ходить по Сети.

По словам Мединского, тот законопроект, который сейчас подготовлен чересчур мягкий и работать не будет.

Президент России Владимир Путин согласился со словами министра.

«Что касается прозрачности рынка, давно нужно было сделать просто это все. По поводу пиратства, передайте мне предложения, будем работать. Сопротивляющихся много», — отметил он.

Ранее Владимир Мединский анонсировал появление открытой базы данных о фильмах с государственной поддержкой. Там можно прочитать, сколько средств выделено из бюджета страны на ту или иную картину, узнать имя режиссера и продюсера, выяснить кто выгодоприобретатель, а также оценить сборы в прокате.