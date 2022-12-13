Культура 13 декабря 2022, 21:34 Путин назвал фестиваль «Площадь Искусств» одним из самых ожидаемых культурных событий в стране Президент Путин: «Площадь Искусств» объединяет молодые таланты и прославленных мастеров РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов с открытием XXII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». Приветственную телеграмму разместили на сайте Кремля.

Фестиваль в этом году посвящен 140-летию старейшего симфонического коллектива в нашей стране — Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

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Путин отметил, что «Площадь искусств» уже долгие годы считается одним из самых главных культурных событий не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

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«Его неизменно насыщенная, богатая программа объединяет на концертных площадках прославленных мастеров и молодые таланты, знакомит публику с шедеврами отечественного и мирового искусства, дарит ей яркую палитру эмоций», — говорится в тексте поздравления.

Президент также отдельно отметил заслуги художественного руководителя коллектива Юрия Темирканова. Путин уверен, что своим успехом и долголетием фестиваль обязан творческим и личным качествам маэстро.