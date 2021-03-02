Путин назначил главой управления по культурным связям с зарубежьем Игоря Маслова

Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Маслова начальником управления главы государства по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Ранее он был заместителем начальника этого подразделения.

Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Кремля.

«Назначить Маслова Игоря Венедиктовича начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — сказано в документе.

Ранее эту должность занимал Владимир Чернов. Его назначили руководителем управления в 2012 году и вновь выбрали на эту должность в 2018 году, после президентских выборов. В начале февраля указом главы государства Чернов был освобожден от полномочий.

Как следует из информации на сайте Кремля, управление отвечает за деятельность президента по развитию международных связей. Среди главных задач подразделения реализация проектов в области культурных связей с зарубежными странами. Оно также анализирует и информирует главу государства и руководителя администрации по вопросам межрегиональных связей.