Пушков предложил отказать ряду артистов в выступлениях в России

Ряду артистов не стоит приезжать в Россию с выступлениями. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Twitter.

По его мнению, ограничения должны быть такими же, как для некоторых иностранных политиков. Им запрещен въезд в Россию из-за их враждебной риторики против РФ.

«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков.

Кроме того, Пушков опроверг информацию о том, что он призывал ввести персональные санкции в отношении российских артистов, отметила «Свободная пресса».

Его идея по поводу санкций связана со скандальной ситуацией вокруг грузинской певицы Нино Катамадзе. Артистка сперва говорила о своей любви к РФ, а после смены политики родной страны взяла свои слова обратно.