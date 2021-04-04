Пушков назвал «барахлом» песню Манижи для Евровидения

Песня «Русская женщина» исполнительницы Manizha является «барахлом», которое активно пиарят перед Евровидением. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение о Ярославе Якубчуке. Мальчик не смог пройти слепые прослушивания в российском детском проекте «Голос». При этом ребенку удалось дойти до финала в британской версии шоу.

«Печально все это. Как и песня Манижи — барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю. Массовая культура тоже может быть разной. Нам же раз за разом подсовывают, а затем навязывают симулякры», — написал Пушков.

Ранее о песне «Русская женщина» высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила недоумение в связи с выбором композиции и поручила запросить у Первого канала информацию о проведении голосования.

Несмотря на критику, клип на песню Manizha стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения. Ролик к 3 апреля посмотрели уже 6,7 миллиона раз. Прежним лидером была сербская группу Hurricane с песней Loco Loco. Ролик исполнителей загрузили 6,6 миллиона раз.