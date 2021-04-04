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    04 апреля 2021, 01:22

    Пушков назвал «барахлом» песню Манижи для Евровидения

    Дарья Бунякова

    Песня «Русская женщина» исполнительницы Manizha является «барахлом», которое активно пиарят перед Евровидением. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

    Пушков назвал «барахлом» песню Манижи для Евровидения

    Сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение о Ярославе Якубчуке. Мальчик не смог пройти слепые прослушивания в российском детском проекте «Голос». При этом ребенку удалось дойти до финала в британской версии шоу.

    «Печально все это. Как и песня Манижи — барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю. Массовая культура тоже может быть разной. Нам же раз за разом подсовывают, а затем навязывают симулякры», — написал Пушков.

    Ранее о песне «Русская женщина» высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила недоумение в связи с выбором композиции и поручила запросить у Первого канала информацию о проведении голосования.

    Несмотря на критику, клип на песню Manizha стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения. Ролик к 3 апреля посмотрели уже 6,7 миллиона раз. Прежним лидером была сербская группу Hurricane с песней Loco Loco. Ролик исполнителей загрузили 6,6 миллиона раз.