Культура 26 февраля 2023, 02:17 «Пушкинскую карту» предложили распространить на сопровождающих детей учителей Депутат Госдумы Казакова: «Пушкинскую карту» могут распространить на преподавателей

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Российские власти рассмотрят просьбы педагогов распространить действие «Пушкинской карты» на преподавателей, которые сопровождают группы учеников на экскурсия. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Ее слова передал ТАСС.

«Педагоги абсолютно точно и справедливо считают, что, когда они ведут организованные группы детей, у них должна быть абсолютно законная и легальная возможность <…> пройти в учреждение. Это могут быть большие театры московские или кинотеатры в регионах, мы не можем допустить, чтобы учитель ждал за дверью или пытался договориться», — сказала Казакова.

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Депутат отметила, что в первую очередь льготные карты необходимо выдавать классным руководителям, завучам и советникам, работающим с ребятами старше 14 лет.

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Заслуженный артист России и художественный руководитель «Театра на Юго-Западе» Олег Леушин рассказал изданию «Дни.ру», что все чаще видит на спектаклях молодых людей. По его мнению, это может быть заслугой правительства, придумавшего «Пушкинскую карту».