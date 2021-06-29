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    29 июня 2021, 18:25

    Пушкинскому дому в Петербурге подарили личные вещи Владимира Набокова

    Полина Гребенщикова

    Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом) получил в дар от Международного общества Владимира Набокова (США) архив личных вещей писателя. Об этом рассказали «Невские новости».

    Пушкинскому дому в Петербурге подарили личные вещи Владимира Набокова

    В архиве — около 10 тысяч предметов. Это личные вещи Набокова и его семьи, фотографии, кинопленки, рукописи, печатные издания.

    Сейчас архив находится на Василеостровском таможенном посту. Как только он пройдет контроль, его передадут новому владельцу.