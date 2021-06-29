Пушкинскому дому в Петербурге подарили личные вещи Владимира Набокова

Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом) получил в дар от Международного общества Владимира Набокова (США) архив личных вещей писателя. Об этом рассказали «Невские новости».

В архиве — около 10 тысяч предметов. Это личные вещи Набокова и его семьи, фотографии, кинопленки, рукописи, печатные издания.

Сейчас архив находится на Василеостровском таможенном посту. Как только он пройдет контроль, его передадут новому владельцу.