Пушкинский музей откроется для гостей и жителей Москвы 10 июля

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина откроет свои двери для гостей и жителей Москвы 10 июля

Отмечается, что все желающие смогут посетить выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ имени А. С. Пушкина» и «Тату» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщил сайт «Мир 24».

В музее рассказали, что часы работы будут продлены до 22:00. Всем гостям нужно заблаговременно приобрести электронный билет на определенные дату и время. Посетителей предупредили о соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.