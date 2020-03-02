Публицист отреагировал на новый фильм Гая Ричи «Джентльмены»

Холмогоров отметил, что фабулой «Джентльменов» стала обычная форма: «Мелкие сошки ввязываются в игру опасных гангстеров, в которой в результате нелепых случайностей в итоге гибнут все, включая большого босса».

По мнению публициста, в фильм включили слишком много расистских шуток, которые переходят определенную черту. Эксперт уточнил, что сюжет, выстроенный вокруг заговора еврея-банкира, — опасный шаг для Гая Ричи. Он также усомнился в том, что такое решение сойдет режиссеру с рук.

Ранее картина «Джентльмены» стала лидером кинопроката в России за выходные с 27 февраля по 1 марта.