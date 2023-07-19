Культура 19 июля 2023, 21:49 Публицист Караулов навал «нетвойнистами» поэтов, покинувших Россию после начала СВО Публицист Караулов раскритиковал покинувших Россию после начала СВО поэтов

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Те, кто покинул Россию после начала СВО, не пишут антивоенных стихов — они «нетвойнисты». Таким мнением с «Абзацем» поделился поэт, переводчик и публицист Игорь Караулов.

Он заявил, что покинувшие свою страну люди не радуются никаким ее победам, ни на поле боя, ни спортивным. Такие поэты мечтают о проигрыше России во всех сферах, а ее победы их только расстраивают. Поэтому антивоенные стихи пишут те, кто остался верен своей Родине. Они хотят, чтобы война против России поскорее закончилось победой последней.

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«Вся антивоенная поэзия — у нас, в нашем лагере. Это мы пишем антивоенные стихи. Это мы хотим, чтобы война поскорее закончилась. Правда, нашей победой», — завил публицист.

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