Психолог призвал не искать расизм в детских мультфильмах

«Когда дошкольники смотрят мультик, они не изучают историю, они смотрят историю. Если там назван кто-то краснокожим, они об этом не узнают, если вы им не скажете, просто внимания не обратят. И если вы решите мультфильм с ребенком обсудить, выяснится, что вы с ним смотрели разные фильмы», — объяснила психолог.

У детей складывается своя картинка, у родителей — другая. По мнению Сугак, это проблема взрослых, что они привносят в детские стихи, песни и фильмы иные смыслы.

«Мы зачем-то со своим сексизмом, толерантностью лезем, мы нагружаем то, чего нет, чего ребенок не понимает. Это понимает подросток, который во всем этом разбирается лучше нас с вами», — добавила психолог.

Ранее Disney+ заблокировал мультфильмы «Питер Пэн», «Дамбо», «Швейцарская семья Робинзонов» и «Коты-аристократы». Просмотр анимационной классики запретили детям младше семи лет из-за «расовых стереотипов». Посмотреть мультфильмы можно на взрослых аккаунтах, но в начале ролика появляется предупреждение о неуместных материалах. Главная причина блокировки «Питера Пэна» — образ индейского племени, представителей которого называют «краснокожими».