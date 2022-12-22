Культура 22 декабря 2022, 21:50 «Психо» стал лучшим фильмом в истории кино по версии Variety

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Журнал Variety составил список 100 лучших фильмов за всю исторнию кинематографа. На первом месте оказался триллер «Психо» Альфреда Хичкока, сообщила НСН.

В материале отметили, что киноленту «можно пересматривать снова и снова», и в ней «едва ли найдется кадр, который не был бы культовым». Уточняется, что проект вышел в 1960 году.

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На втором месте оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года. Тройку лидеров замкнул «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.

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