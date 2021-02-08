Проведение Дня Достоевского в Петербурге могут перенести в другое место

Уточняется, что в этом году литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского отмечает свое 50-летие. Кроме того, в 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения писателя, а также 140 лет со дня смерти. В связи с этими знаменательными датами в музее откроется новая экспозиция, которую планируется открыть к середине года.