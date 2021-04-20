Прототипом станции в «Космопоезде» стал Волоколамск

Прообразом станции «Церерск — сортировочная» в ролике студии Birchpunk «Космопоезд» оказался вокзал подмосковного Волоколамска. Видео стало логическим продолжением нашумевшей «Кибердеревни», но сюжет развивался самостоятельно, рассказал «360» режиссер «Космопоезда» Сергей Васильев.

Первые литературные произведения в стиле киберпанк, напомнил он, появились в 1970-х годах в Японии и США. Наиболее известными представителями жанра стали фильм «Бегущий по лезвию» и аниме «Призрак в доспехах».

«Как и в случае с кибердеревней, мы вдохновлялись самыми разными произведениями. Цитировали „Любовь и голуби“ и „Семь невест ефрейтора Збруева“. Оттуда я взял космодембеля, который выясняет отношения с проводницей. Есть цитаты из „Космической Одиссеи“, мы повторили форму станции. Из триллера „Чужой“ взят монстр, только у нас он добрый», — рассказал режиссер.

Отношения с инопланетянами в ролике заявлены, скорее, с позиции первооткрывателей. Васильев объяснил, что, когда Колумб открыл Новый свет, люди познакомились с новыми животными. Было непонятно, представляют они опасность или, наоборот, очень милые.

Сергей Васильев сообщил, что у съемочной группы уже есть идеи. Новые ролики будут сниматься в формате антологии. Это одна Вселенная, но сюжеты не связаны. К некоторым персонажам они вернутся, но в общем герои и локации видео будут разными.

«В конце ролика десантник возвращается на свой астероид. Он действует несколько опрометчиво, но в конце видно, что его чувства больше, чем мимолетное увлечение. Может быть, он еще встретится с очаровавшей его проводницей, но это тайна сюжета. Возможно, будет продолжение. Нам самим интересно, чем все закончится», — отметил Васильев.

Он выразил надежду, что ролики будут появляться чаще, чем раз в четыре-пять месяцев.

Ролик студии Birchpunk «Космопоезд» набрал с 16 апреля 1,67 миллионов просмотров.