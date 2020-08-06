Протоиерей Чернышев совершил панихиду у могилы Солженицына

В четверг, 6 августа, весь Донской монастырь вспоминал русского писателя Александра Солженицына. Протоиерей Николай Чернышев совершил панихиду у его могилы в Москве.

Несколько десятков горожан пришли почтить память и поблагодарить его за творчество, оставшееся навсегда в истории страны, сообщил сайт «Русская планета».

«Мне очень тепло на душе от того, сколько людей приходит сюда. Когда мне приносят книгу Александра Исаевича, я так и пишу: „Спасибо за верность его памяти“», — отметила одна из жительниц столицы.

Солженицын умер 3 августа 2008 года по причине острой сердечной недостаточности. Самыми известными и знаковыми произведениями нобелевского лауреата стали «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус».