Тизер-трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» побил рекорд «Мстителей» по просмотрам за сутки

За первые сутки после выхода трейлера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» видео набрало в интернете 355,5 миллиона просмотров. Как сообщило издание Deadline, это новый рекорд для кино, снятого по комиксам.

Предыдущий рекорд поставил кинокомикс «Мстители: Финал» в 2018 году. Его трейлер за первые сутки посмотрели 89 миллионов раз.

У предыдущего трейлера «Человека-паука» — «Вдали от дома» — были гораздо более низкие показатели. За первые сутки после выхода ролик набрал только 145 миллионов просмотров. Но будущий фильм ждал ошеломительный успех. Он стал самым кассовым в истории компании Sony Pictures. Сборы ленты превысили 1,1 миллиарда долларов.

Новый фильм «Человек-паук: Нет пути домой» запланирован для проката в России с 16 декабря этого года. Он расскажет о том, как Питер Паркер был вынужден обратиться с Доктору Стрэнджу. Паркер попросит влиятельного друга сделать так, чтобы все забыли, кто именно является Человеком-пауком.

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