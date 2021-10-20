«Прослушка» возглавила список лучших сериалов XXI века по версии ВВС
BBC составил рейтинг лучших сериалов XXI века
Британский таблоид BBC опубликовал перечень лучших многосерийных фильмов нынешнего столетия. Со списком ознакомилось РИА ФАН.
Рейтинг возглавила полицейская драма «Прослушка». На втором месте оказалась история о рекламщиках «Безумцы». Тройку лучших закрыл телевизионный сериал «Во все тяжкие».
По данным информагентства, в составлении списка приняли участие представители киноиндустрии более чем из 40 стран.