Победитель Евровидения успешно прошел тест на наркотики

Следов запрещенных веществ в анализах солиста группы Måneskin Давида Дамиано не обнаружили. Музыкант успешно прошел тест на наркотики. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Участника коллектива победившего на прошедшем конкурсе Евровидение заподозрили в употреблении кокаина после кадров, где он склоняется над столом.

Сам Дамиано на вопрос журналистов о запрещенных веществах ответил отрицательно. Он пояснил, что собирал осколки от разбившегося бокала.

Организаторы конкурса уточнили, что проверили все видеозаписи из «гринрума», где находились участники. Момента употребления наркотиков не было нигде.

«Мы считаем этот вопрос закрытым», — говорится в сообщении.

Организаторы конкурса заявили, что подозрения в адрес победителей Евровидения были несправедливыми и омрачили их радость. Коллективу принесли свои извинения и отметили, что будут рады сотрудничеству с Måneskin в следующем году.

Итальянская группа Måneskin c песней Zitti e buoni победила на последнем конкурсе Евровидение, который прошел в Роттердаме. Представлявшая Россию Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman.