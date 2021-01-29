Прощание с Василием Лановым пройдет в театре им. Вахтангова

«Прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней», — указано в сообщении.

Дата прощания и похорон артиста будет определена позже, заявили в театре.

О смерти Василия Ланового стало известно накануне. Народный артист СССР скончался в возрасте 87 лет. Актер в начале января был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, в течение последних недель врачи боролись за его жизнь. В четверг стало известно, что состояние Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью артиста. Глава государства выразил слова сочувствия родным и близким актера, которым направил соответствующую телеграмму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила соболезнования близким Ланового. По словам дипломата, актер являлся образцом гражданского мужества и был отчаянно честным человеком.