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    29 января 2021, 11:02

    Прощание с Василием Лановым пройдет в театре им. Вахтангова

    Александр Блинов

    Церемония прощания с актером Василием Лановым, скончавшимся на 88-м году жизни, состоится в театре имени Вахтангова. Об этом в пресс-службе учреждения сообщили РИА «Новости».
    Прощание с Василием Лановым пройдет в театре им. Вахтангова

    «Прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней», — указано в сообщении.

    Дата прощания и похорон артиста будет определена позже, заявили в театре.

    О смерти Василия Ланового стало известно накануне. Народный артист СССР скончался в возрасте 87 лет. Актер в начале января был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, в течение последних недель врачи боролись за его жизнь. В четверг стало известно, что состояние Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию.

    Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью артиста. Глава государства выразил слова сочувствия родным и близким актера, которым направил соответствующую телеграмму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила соболезнования близким Ланового. По словам дипломата, актер являлся образцом гражданского мужества и был отчаянно честным человеком.