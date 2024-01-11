Эксклюзив 11 января 2024, 14:05 Прощание с актером Юрием Соломиным состоится 15 января Прощание с актером Юрием Соломиным состоится 15 января в Малом театре РИА «Новости»

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Прощание с народным артистом СССР и худруком Малого театра Юрием Соломиным пройдет 15 января. Об этом «360» рассказала пресс-секретарь театра Таисия Антонова.

«Прощание будет в понедельник в 11:00 на исторической сцене театра», — сообщила она.

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Соломин скончался сегодня, 11 января, в возрасте 88 лет. Ранее актера выписали из больницы.

Юрий Мефодьевич родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961-го он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина. Соломин проводил мастер-классы в США, Южной Корее и Японии, активно снимался в фильмах и сериалах. В 1988 году его назначили художественным руководителем Государственного академического Малого театра России.

Причиной смерти актера могла стать почечная недостаточность. В Telegram-каналах распространилась информация о том, что это осложнение после инсульта. Кроме того, диагноз был отягощен сахарным диабетом и гипертонией.