Проректора МГУ задержали по подозрению в преднамеренном банкротстве

Гришин занимает пост проректора МГУ и является фигурантом уголовного дела, которое возбудили в Мордовии по статье 96 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

«Решением Арбитражного суда Республики Мордовия ООО „СДС — Управление строительства“ признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам вышеуказанного общества причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы региональной управы СК России.

Гришин является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входите ООО «СДС — Управление строительства».

В его доме в Красногорском районе Московской области, в квартире в Москве и в рабочем кабинете прошли обыски. Следователи изъяли деньги, ювелирные украшения и финансовые документы, которые могут быть доказательствами во время расследования уголовного дела.

Ранее по этому делу задержали и отправили под домашний арест еще двух фигурантов.