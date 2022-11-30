Культура 30 ноября 2022, 18:18 Пропаганду традиционных ценностей в России внесли в список главных тем для фильмов с господдержкой Минкультуры России назвало 17 тем для съемок фильмов с господдержкой в 2023 году freepik

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В России составили список из 17 приоритетных тем, на которые в 2023 году следует снимать фильмы для получения господдержки. Кинематографистам посоветовали экранизировать классику, рассказать о спорте и традиционных ценностях, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Конкурсный отбор проектов, которым поможет государство, еще не начался, условия объявят в конце декабря. Министр культуры Ольга Любимова объяснила, что список тем решили опубликовать заранее — это поможет кинематографистам подготовиться.

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Среди приоритетных тем, например, защита детей, истории сильных личностей современной России и выдающихся спортсменов, жизнь в провинции, экранизация классики русской литературы, добровольчество, активное долголетие, адаптация людей с ограниченными физическими возможностями. Кинематографистам предложили также популяризировать службу в армии, рабочие профессии, рассказывать о сохранении и распространении традиционных ценностей, неоколониальной политике англосаксонских стран, жизни в современной стабильной и безопасной России.

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Совет Федерации вслед за Госдумой 30 ноября одобрил закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии и информации, которая может подтолкнуть к смене пола. Нарушителям грозит штраф до 10 миллионов рублей.