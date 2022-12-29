Культура 29 декабря 2022, 14:37 Промоутер Зубицкий рассказал о персональном унитазе Пола Маккартни на Красной площади

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В 90-е годы в России начала расцветать индустрия больших концертов зарубежных звезд, таких, как Пол Маккартни, Guns N’ Roses и Scorpions. Об этом «Общественной службой новостей» рассказал президент группы компаний «Русский шоу-центр», промоутер Владимир Зубицкий.

На его счету множество концертов звезд мировой величины. Зубицкий. организовывал выступления Metallica, Guns N’ Roses, Scorpions, Black Sabbath и, конечно, Пола Маккартни в 2003 году. На этом концерте присутствовал даже Владимир Путин. Шоу прошло идеально. Но самому Зубицкому пришлось неделю практически жить на Красной площади, чтобы все подготовить.

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Промоутер вспоминает, что был целый ряд сложностей. Например, технические, потому что для Маккартни строили самую большую на тот момент сцену в мире, а также требовался Wi-Fi.

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Были и почти комичные моменты. Так, по райдеру, гримерка Пола Маккартни располагалась в доме на колесах. А еще ему требовался отдельный персональный туалет. Так как это был 2003 год, передвижных VIP-уборных еще не было. Поэтому пришлось открыть люк, построить специальную комнатку и установить там унитаз.

Всего над подготовкой к концерту работали около 700 человек, 200 из которых были техническими специалистами. А на Красной площади выстроили целый палаточный городок.