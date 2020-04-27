Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Как сообщило РБК, возмущение депутата вызвало перечисление в сериале имен «глубоко уважаемых российских муфтиев» в качестве репрессированных политических заключенных. Гаврилов подчеркнул, что перед Днем Победы и в сложное время эпидемии коронавируса существует потребность в патриотических фильмах, но российское ТВ показывает сериал, односторонне и предвзято показывающий историю России.
Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в «Зулейха открывает глаза», заявил, что «чувства истинно верующих оскорбить нельзя», кроме того, «это только кино».
В Минкульте изданию сообщили, что сериал был снят без государственной поддержки, и проведение религиоведческой экспертизы в компетенцию ведомства не входит.
Исполнительница главной роли в сериале актриса Чулпан Хаматова предложила недовольным перевести деньги в фонд помощи онкобольным детям «Подари жизнь», а взамен плюнуть ей в лицо.