Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

В Генпрокуратуру поступила просьба главы комитета Думы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова проверить сериал «Зулейха закрывает глаза». Он считает, что он оскорбляет чувства верующих. Гаврилов также потребовал у Минкульта прекратить финансирование сериалов, очерняющих историю страны.

Как сообщило РБК, возмущение депутата вызвало перечисление в сериале имен «глубоко уважаемых российских муфтиев» в качестве репрессированных политических заключенных. Гаврилов подчеркнул, что перед Днем Победы и в сложное время эпидемии коронавируса существует потребность в патриотических фильмах, но российское ТВ показывает сериал, односторонне и предвзято показывающий историю России.

Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в «Зулейха открывает глаза», заявил, что «чувства истинно верующих оскорбить нельзя», кроме того, «это только кино».

В Минкульте изданию сообщили, что сериал был снят без государственной поддержки, и проведение религиоведческой экспертизы в компетенцию ведомства не входит.

Исполнительница главной роли в сериале актриса Чулпан Хаматова предложила недовольным перевести деньги в фонд помощи онкобольным детям «Подари жизнь», а взамен плюнуть ей в лицо.