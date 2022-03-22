Прокуратура проверит соблюдение техники безопасности на шахте «Листвяжная»

Прокуратура начала проверку по факту соблюдения требований безопасности на шахте «Листвяжная». Такую информацию предоставили правоохранительные органы.

Утром 22 марта на шахте «Листвяжная» эвакуировали горняков. Накануне семь человек пожаловались на плохое самочувствие. Причиной жалоб стало превышение газа, сообщило РИА «Новости». Повышенное содержание метана связывают с проведением ремонтных работ.

С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности. Ход и ее результаты находятся на контроле прокуратуры области.

Превышение метана на шахте «Листвяжная» отмечалось и ранее. В конце ноября 2021 года от взрыва газа пострадал 51 человек. Всего в это время внутри шахты находились 285 сотрудников.