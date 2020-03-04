Прокатчик пояснил, почему разрешили фильм «Прощание со Сталиным»

По словам Мелешкова, с выдачей прокатного удостоверения чиновники тянули до последнего. По его мнению, они хотели перестраховаться. Обычно его выдают за несколько дней, а фильм Лозницы получил разрешение накануне премьеры.

«До последнего тянули, потому что пошла волна в прессе, что не дают прокатку. Вот, видимо, это повлияло», — предположил представитель компании.

Фильм «Прощание со Сталиным» основан на архивных кадрах, которые были отсняты в 1953 году после смерти Иосифа Сталина. Он был представлен в прошлом году на Венецианском кинофестивале.